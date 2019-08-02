تعرفوا إلى شقيق شيري عادل للمرة الأولى.. هل يشبهها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 01:43 مساءً - نشرت الممثلة المصرية شيري عادل، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لها برفقة شقيقها في ظهوره الأول معها.

وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بالصورة، وتراوحت الآراء بين من رأوا أن الشبه بينهما كبير ومن اشاروا إلى وجود اختلاف كبير في الشكل.



وحققت الصورة أكثر من 21 ألف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت: “الشقيق هو الشخص الذي تجده عندما تحتاج إليه. هو الذي ينهض بك عندما تسقط، هو الشخص الذي يدافع عنك عندما لا يفعل أحد آخر ذلك. والشقيق هو الصديق دائماً. شقيقي”.

ويشار إلى أن الفنانة فاجأت متابعيها عبر خاصية “ستوري” على حسابها “إنستغرام” بنشر صور لها من دون مكياج. ولفتت انتباه الجميع بعفوية وبراءة ملامحها.

ويذكر أنها واجهت مؤخراً شائعات كثيرة تشير إلى انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعودلكنها نفت ذلك من خلال نشر فيديو ظهرت فيه برفقته إذ مازحها بالقول: “انت مجنونة”.