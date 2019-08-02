الطلاق يضرب الوسط الفني السوري مجدداً.. انفصال فنان عن زوجته الممثلة.. خمنوا من هما!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 01:43 مساءً - يبدو أن مسلسل الطلاق مستمر في الوسط الفني السوري، بعد أن طال خلال اقل من عامين أكثر 15 من نجمات الدراما السورية.

وضرب الطلاق مجدداً، بانفصال الممثل والمخرج السوري ​مهند قطيش عن زوجته الممثلة السورية ​ريم زينو.

ويشار إلى أن قطيش كان متزوجاً من الممثلة السورية قمر خلف وانفصل عنها ثم ارتبط بزينو، بينما ارتبطت خلف بالممثل السوري مهيار خضّور.



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ويأتي طلاق زينو بعد انفصال الكاتب ​عثمان جحى​ عن الممثلة مرح جبر، وانفصال الممثلين محمد حمادة ونجاح مختار، وانفصال سارة نخلة عن الممثل المصري أحمد عبد الله، وطلاق نسرين الحكيم ورهف الرحبي، ابنة الفنان فهر الرحبي، من مواطنها الممثل والكاتب خالد حيدر في شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم، وبعد انفصال لوريس قزق عن زوجها كرم الشعراني. وطلاق جانيار حسن من زوجها المونتير عبد الغني بقاعي، والفنّانات كندة علوش (قبل زواجها من عمرو يوسف)، وغادة بشور وصفاء سلطان، وبعد طلاق زميلاتهن الراحلة دينا هارون وتولين البكري ونظلي الرواس وجلال شمّوط.

وكان الطلاق طال قبل ذلك الفنانة رواد عليو، وكذلك أمل عرفة التي تطلقت من زوجها عبد المنعم عمايري، وكان سبقهن إلى الطلاق جيني إسبر من المنتج عماد ضحية.

وشارك قطيش في عدد كبير من الأعمال السورية منها “أبناء القهر” و”الزير سالم”. كما عرف بدور “عبودي الكازية” في مسلسل “الخربة” مع الفنان القدير دريد لحام.

وقام بإخراج فيلمين هما “وطن حاف” في عام 2011 و”رومنتيكا” في عام 2012.