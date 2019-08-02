رغم الانتقادات ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة جديدة على شاطئ البحر.. ماذا فعلت هذه المرة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 01:43 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة التقطت لها أثناء تمضيتها إجازة على شاطئ البحر.

وظهرت في الصورة وهي تقف وسط المياه مرتدية ملابس صيفية. وتعليقاً كتبت: “السعادة تأتي على شكل أمواج. الصورة التقطها أبناء جيراني الرائعين”.

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وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط متابعيها وبلغ عدد المعجبين بها أكثر من 16 ألفاً في ساعات قليلة.

ويشار إلى أنها ليس المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة بإطلالة صيفية مثيرة للجدل، غذ سبق وفعلت ذلك مرات عدة لكنها تعرضت للانتقادات.

كما شاركت متابعيها في وقت سابق صوراً لها وهي ترتدي الـ”هوت شورت” وتظهر رشاقتها من خلال ممارسة تمرين على العمود. وتعليقاً كتبت: “تدرب مثل الوحش” وتلقت الكثير من التعليقات السلبية.