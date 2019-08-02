كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 01:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة جديدة لها ظهرت فيها مرتدية للمايوه على أحد الشواطيء اللبنانية. وعلقت دومينيك حوراني على الصورة قائلة: “لقد وجدنا للتو حورية على شاطيء المارينا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دومينيك حوراني بالمايوه وتصف نفسها بالحورية.. ما علاقة ميريام كلينك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.