سيلين ديون تخالف التوقعات على غلاف مجلة هاربر بازار

استطاعت النجمة العالمية سيلين ديون أن تسرق الانظار بإطلالات رائعة على غلاف مجلة Harper’s Bazaar، حيث اختارت أن تظهر بشعر قصير وأزياء ملفتة.

نالت اطلالة “ديون” على غلاف المجلة اعجاب الجمهور، خاصة بعدما صدمت نجمة my heart will go on عشاق الموضة خلال حضورها أسبوع باريس للأزياء الراقية منذ عدة أسابيع حيث ظهرت سيلين، في أكثر من مناسبة بإطلالات غريبة وجريئة في آن.

نذكر ان المغنية الكندية كانت قد اختتمت عروضها على مسرح الكولوسيوم في “السيزر بالاس” في لاس فيغاس في حزيران 2019 وذلك بعد 16 عامًا، من الغناء المتواصل على هذا المسرح العريق.

وقبل أدائها آخر أغنية، شكرت سيلين ديون جميع الموظفين الذين يعملون معها على المسرح ووراء الكواليس. ثم غنتSomewhere Over The Rainbow . وانتهت الأغنية بعرض صورة جميلة للمغنية مع زوجها الراحل رينيه أنجليل وبصعود أولادها الثلاثة الى خشبة المسرح لتقديم الزهور لها.