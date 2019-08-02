تانيا قسيس تهدي رئيس الجمهورية النسخة الاولى من عملها الوطني المصوّر

بمناسبة عيد الجيش، أطلقت السوبرانو تانيا قسيس النشيد الوطني اللبناني كاملاً من توزيع ميشال فاضل.

وفي هذا السياق، زارت الفنانة تانيا قسيس قصر بعبدا للقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتقديم له نسخة عن العمل المصوّر الذي هي بصدد تقديمه في شهر تشرين الثاني قبيل عيد الاستقلال. في خلال حديثها، عبّرت قسيس عن امتنانها للجيش اللبناني، ”هذا الجيش الذي دافع، مع قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية، عن وطننا وحدوده ليستتبّ الأمن عندنا”.

أما عن عشقها للوطن، فقالت قسيس أنه ”نظراً للانقسام الذي نشهده في البلاد في هذه الأيام، هناك رموز تجمعنا وهي: العلم اللبناني، النشيد الوطني والجيش اللبناني، لذلك شعرت بضرورة التفافنا جميعاً اليوم حول نشيدنا الوطني وبمشاركة الجيش اللبناني”.

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ومن ناحية أخرى، زارت السوبرانو تانيا قسيس مقر قيادة الجيش اللبناني حيث التقت قائد الجيش العماد جوزيف عون وطرحت عليه نسخة عن الفيديو كليب، فأبدى اعجابه مهنئاً إياها على عملها الدؤوب ونشاطها الوطني المستمر.

كما التقت معالي وزير الدفاع الياس بو صعب الذي اطلع بدوره على العمل وأكّد دعم وزارته لنشر هذا العمل الوطني بامتياز متمنياً لها كلّ التوفيق في كافة الأعمال التي تقوم بها، وطنية كانت أم ثقافية.

بالرغم من أنّ هذا العمل سيتمّ إطلاقه في شهر الاستقلال، إلّا أنّ قسيس قد أصرّت على إطلاق نسخة Audio الآن تحية منها للجيش اللبناني في عيده الـ ٧٤، لاسيّما وأنّ العمل قد تمّ بالتعاون ومشاركة الجيش اللبناني.

يذكر أنّ فيديو كليب النشيد الوطني الذي ستطلقه الفنانة تانيا قسيس كاملاً في شهر تشرين الأول هو من انتاج جمعية ONE LEBANONبالتعاون مع بلدية راشيا، اخراج ايلي برباري، برعاية شركة ألفا وبدعم من شركة طيران الشرق الإوسط.