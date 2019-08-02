صورة حديثة لـ"إليسا" و"وديع النجار" تنفي شائعات العلاقة العاطفية

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها برفقة صديقها اللبناني وديع النجار.

وكتبت إليسا في تعليقها على الصورة: "مع أفضل صديق للأبد وديع النجار".

وكانت شائعة قوية قد انتشرت عن علاقة عاطفية تجمع بين إليسا ووديع النجار، منذ عدة شهور بسبب نشرهما الكثير من الصور مع بعضهما، لكن النجار نفى الأمر في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه السابق "كل يوم".

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مؤخرا، اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المُقبل من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice، معللة الاعتذار بالتحضير لألبومها الجديد.

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