شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: شعرت أنى أول مرة أمثل قبل عرض "المتفائل" على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بالإقبال الجماهيرى على مسرحية "المتفائل" التى تقدمها على خشبة المسرح القومى بالعتبة بصحبة الفنان سامح حسين، لافتة أن عروض الأسبوع كانت كاملة العدد متمنية أن يستمر الإقبال على العرض طوال الفترة المقبلة.

وأكدت سهر، لـ"الخليج 365"، أنها شعرت بتوتر شديد قبل بدء عرض المسرحية للمرة الأولى يوم الجمعة الماضى وكأنها تمثل للمرة الأولى فى حياتها رغم أنها وقفت على خشبة المسرح وهى طفلة، لكن لم يكن هناك أى رهبة بالنسبة لها، لكن الأمر يختلف حالياً، مشيرة إلى أن مواجهة الجمهور بشكل مباشر مختلف تماماً عن شاشات السينما والدراما.



سهر الصايغ

وأضافت سهر أن المسرح القومى له هيبة كبيرة والوقوف عليه جعلها متوترة طوال الفترة الماضية، خاصة أن عمالقة الفن وقفوا على خشبة هذا المسرح منذ نشأته، لافتة إلى أنها تحمل مسئولية كبيرة مع سامح حسين بسبب تقديم رواية كانديد للكاتب فولتير، وهذا شىء جيد بالنسبة لها جعلها تخرج طاقتها على المسرح سواء فى التمثيل أو الغناء أو المسرح وأن الرهبة والتوتر زالا بعد بدء العرض ماشرة.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.

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سهر الصايغ وسامح حسين من العرض



الفنانة سهر الصايغ



سهر الصايغ مع سامح حسين



سهر الصايغ



سهر الصايغ وسامح حسين



سهر الصايغ