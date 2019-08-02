شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى أول فنانة تتعاقد على 4 حفلات بالمكسيك فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة اللبنانية نوال الزغبى حالة من الانتعاشة الفنية والغنائية، من خلال إحيائها عدداً كبيراً من الحفلات فى مختلف دول العالم، إذ أحيت عدداً من الحفلات داخل وطنها بالعاصمة بيروت، وستحيى أيضاً حفلاً غنائياً قريباً فى مصر بافتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية للأغنية، بالإضافة إلى إحيائها بعض الحفلات فى الدول العربية الأخرى.

لم تكن هذه الحفلات فقط، بل ستحيى النجمة نوال الزغبى أربع حفلات متتالية فى المكسيك، وتحديدا أيام 31 يناير، و1 و2 و3 من فبراير بالعام الجديد 2020، وتعتبر نوال الزغبى أول فنانة تتعاقد على حفلات فى العام الجديد من قبل موعهد بـ 6 أشهر.

لم يقتصر النشاط الفنى فقط على الحفلات، وطرحت نوال الزغبى كليبا جديدا يحمل اسم "كدة باى" صورته فى جورجيا، ويتضمن ثلاث أغنيات هى "صبح صبح" و"جوة قلبه" و"كدة باى"، وهى فكرة جديدة تقدمها نوال الزغبي لأول مرة في مشوارها الغنائى.

يذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.