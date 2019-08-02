"بعد إسقاط الولاية".. أصالة تشيد بالمرأة السعودية وتوجه الشكر لولي العهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

أشادت الفنانة أصالة نصري، بالمرأة السعودية، ووجهت الشكر لولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "تستحقّ المرأة السّعودية أنّ تنال حقها، ومبارك عليها ما حصلت عليه، فهي أهل للثقة والإحترام، وكل الامتنان للبطل، الذي أخذ على عاتقه حقوقها، فكرّمها، لأنها والدته وأخته وزوجته وتبنته، ألف شكر محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

يشار إلى أن الحكومة السعودية قررت السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من «ولي الأمر».

