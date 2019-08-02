صور| الطابع الفرعوني يغلب على حفل "راس" في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقام حفل عالمي لمغني الراب الأمريكي راس في مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الجمعة.

الحفل هو الأول للمطرب الأمريكي، ويغلب على الحفل الطابع الفرعوني، من خلال وضع 4 تماثيل للآلهة الفرعونية.

وحفل "راس" ضمن سلسلة حفلات عالمية على أرض مصر، خلال موسم الصيف، من بينها حفل النجمة جينفر لوبيز.

راس مغنى راب وفنان ، ينتج ويكتب ويوزع أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكى حاليا.