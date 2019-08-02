صور| الطابع الفرعوني يغلب على حفل "راس" في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يقام حفل عالمي لمغني الراب الأمريكي راس في مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الجمعة.
الحفل هو الأول للمطرب الأمريكي، ويغلب على الحفل الطابع الفرعوني، من خلال وضع 4 تماثيل للآلهة الفرعونية.
وحفل "راس" ضمن سلسلة حفلات عالمية على أرض مصر، خلال موسم الصيف، من بينها حفل النجمة جينفر لوبيز.
راس مغنى راب وفنان ، ينتج ويكتب ويوزع أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكى حاليا.
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