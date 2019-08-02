إلهام شاهين ناعية والدة هالة صدقي: "قلتها تسلم على أمي فيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نعت الفنانة إلهام شاهين والدة الفنانة هالة صدقي، التي توفيت مساء أمس. وكتبت شاهين، عبر حسابها على إنستجرام: "الأم الغالية ميري والدة هالة صدقى أختي وحبيبتي وصديقة عمري وأجدع وأطيب إنسانة.. ربنا يصبرك يا هالة.. ميري هتوحشنا وأنا قلت لها تسلم لنا على فيفي أمي الغالية. الله يرحمهم هما الاتنين ويسكنهم فسيح جناته يا رب". ويقام عزاء والدة صدقي بإحدى كنائس الزمالك، مساء اليوم، بعد أن شيع الجثمان أمس، ودفنت بمقابر العائلة في 6 أكتوبر.

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