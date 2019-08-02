صورة| صلاح عبدالله مع الفيشاوي وآدم من كواليس "حنحب ونقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان صلاح عبدالله صورة تجمعه بعدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابه على إنستجرام، وسأل جمهوره عن اسم الفيلم والصورة تم التقاطها من أجل أفيش فيلم "حنحب ونقب"، وظهر في الصورة فاروق الفيشاوي وأحمد آدم والمنتصر بالله وعلا رامي ومنال عبداللطيف ووفاء عامر وحسين الشربيني ودنيا عبدالعزيز. الفيلم من إنتاج عام 1997، من تأليف يوسف معاطي وإخراج عبداللطيف زكي.

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