صور| رامي جمال يكشف عن تدمير مكتبه: "عرفت معنى العين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان رامي جمال عن تعرض مكتبه لماس كهربائي ثم غرق محتوياته بالكامل.

وكتب رامي عبر حسابه على إنستجرام: "النهارده عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل، الصبح ماس في المكتب في كل الأجهزة دون سبب فصلت الكهرباء قبل ما امشي، بس العين مابتخلصش روحت، وانا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض ولسه داخل أنام، بيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوله المكتب غرق بالكامل، أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب اللي حسدني يدوق من شره، اللهم ابطل اقر عين، وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض".

وتفاعل معه عدد من الفنانين، بينهم منة فضالي التي كتبت: "الله اكبر من شر حاسد إذا حسد، ربنا يحميك يا ابني، ويكفيك شر العين والنفوس الحاقدة، فداك المهم إنت وناريمان بخير"، بينما كتب الشاعر تامر حسين: "ربنا يحفظك يارامى وقدر الله وما شاء فعل فداك".

وانتهى رامي جمال مؤخرا من تسجيل 4 أغنيات في ألبومه الجديد.