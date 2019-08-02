تراند اليوم : رسائل "غامضة" بين "فلوكس" و"هنا شيحة" بعد إعلان انفصالهما...

لم تتوقف الرسائل الغامضة المتبادلة بين الممثل المصري أحمد فلوكس، وطليقته الممثلة هنا شيحة منذ إعلانهما انفصالهما مؤخرًا.

وفاجأ فلوكس متابعيه بنشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمقطع أغنية "قولو لو سماح" للمطرب تامر عاشور على طريقة المهرجانات.

وعلق فلوكس على الفيديو، مازحًا: "ده وانا زعلان"، وتضمن فيديو الأغنية مشاهد من فيلم "درب الهوى"، وتتحدث الأغنية عن حبيب يشعر بالندم بعد انفصاله عن حبيبته ويطلب منها السماح.

من جهتها، نشرت "هنا" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بالإنجليزية أبدت فيها ترحيبها بشخصيتها الجديدة.

وكتبت: "كل مرحلة قادمة من حياتك تستلزم شخص مختلف منك"، وعلقت عليها كاتبة: "أهلا بي في جديدي، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي".

وكان من اللافت أن فلوكس أعرب عن إعجابه بما كتبته طليقته.

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما سرعان ما أعلنا انفصالهما في يوليو الماضي.