أحمد السيد لـ "الوفد": التطوير سمة الدورة الـ 12 للمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي المسرح، إن الدورة الـ 12 من المهرجان تشهد زيادة عدد الجوائز عن السنوات السابقة بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن المهرجان هذا العام حرص على مشاركة جميع من يمارس المسرح في مصر.

أكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن هناك العديد من التطورات التي يشهدها المهرجان القومي للمسرح المصري، وأضاف أن مسرح الطفل كان من المفترض أن يتم عمل مهرجان خاص به

فإننا هذا العام نقيم له مسابقة خاصة وذلك أملًا منا أن يكون له مهرجان خاص خلال الفترة المقبلة.

وتابع :"لأنه لابد من الإهتمام بمسرح الطفل لأننا نلاحظ إختفاء مسارح الأطفال وأيضًا مهرجان سينما الطفل ولابد أن تعود كل هذه الأشياء من جديد".

وعن المسابقات الأخرى قال :"فإن على مستوى التأليف يوجد بالدورة الـ 12 مسابقة له أيضًا، وذلك تكريمًا للكاتب

الكبير لينين الرملي، وتمنح جائزته لأفضل نص كتب خصيصًا للمسرح، ولكن بشرط ألا يكون تم تقديمه في مسابقات أخرى، كما هناك أيضًا ولأول مرة يتم عرض 72 عرضا مسرحيا خلال 12 يومًا".

وعن الذي يتمناه في المهرجان قال:" نتمنى زيادة ميزانية المهرجان وذلك حتى نتكمن من إعادة العروض إلى أكثر من مرة حتى يشاهدة أكبر نسبة من الجمهور، بالإضافة إلى أن مسرحية (جريمة في المعادي) للفنان أشرف عبدالباقي تشارك في المهرجان بالمجان فإن عروض القطاع الخاص تشارك هذا العام، كما أن أيضًا العروض التي تقدم للطفل بمقابل مادي يقدمها المهرجان بالمجان".