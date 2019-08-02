الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمهرجان الصيف الدولي

يستعد المطرب الكبير علي الحجار، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ 17، بمكتبة الإسكندرية، وذلك على خشبة المسرح المكشوف، في تمام الساعة 8.30 مساءً.
ومن المقرر أن يقدم الحجار خلال الحفل باقة مختارة من أشهر أعماله التى قدمهاعلى مدار مشواره الفنى الممتد، والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، منها "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، راح توحشينى، لو تعرفى، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلوانى، وحرمًا يا سيدى".
جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولى في دورته الـ 17، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، يُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية التى تهتم بتقديم عروض فنية مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق، وقد انطلقت فعالياته بداية من 26 يوليو الماضي، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.
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