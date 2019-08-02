بالصور.. هشام عباس يشعل بورتو مطروح فى أولى حفلات الصيف

أحيا المطرب هشام عباس، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الخميس، وذلك فى بورتو مطروح، وذلك ضمن الحفلات الصيفية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في المناطق الساحلية.

وكان حرص على الحضور عدد كبير من جمهوره الذى جاء من جميع

أرجاء المحافظة للإحتفال مع نجمهم المفضل الذى غاب لفترة عن إحياء الحفلات بها ليعود بقوة بوجبة غنائية دسمة استمرت لساعتين متواصلتين.

ويذكر أنه كان بدأ المطرب هشام عباس الحفل

فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على أنغام أغنية "نارى نارين" حيث أشعل بها حماس الحضور منذ البداية ليرحب بعدها بهم ويعرب عن سعادته بتواجده بالحفل، كما قدم عددًا كبيرًا من اغنياتة الذى تفاعل معاها الجمهور وفى نهاية الحفل قدم الشكر لمنظمة الحفل نرمين سيف ومجموعة عامر جروب.

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