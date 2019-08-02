بالصور.. سفير السعودية في ضيافة عرض "المتفائل"

استقبل المسرح القومي، مساء أمس، الخميس، أسامة النقلي سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وذلك بعد دعوة الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح له.

شهد العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج الفرقة، والذي يشهد اقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يرفع المسرح لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه الجمعة الماضي.

‏وقد أبدى سعادة السفير إعجابا كبيرا بعراقة المسرح وبناؤه التاريخي كما أشاد بالعرض المسرحي " المتفائل" وعناصر إنتاجه و مستوى ممثليه، وأعلن حرصه على دعوة العرض ليُقدم في المملكة العربية السعودية للجمهور السعودي المتشوق للفن الراقي الممتع.

يذكر أن عرض "المتفائل" يقدم يوميا في تمام التاسعة مساء ماعدا الأربعاء على

المسرح القومي بالعتبة.

العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

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