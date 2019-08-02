بالصور.. دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء

تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين لوعكة صحية، ما جعلتها تلتزم الفراش. ونشرت دوللي صورتها وهي مستلقية على الفراش، معلنة تعرضها لوعكة صحية مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء.
كتبت "شاهين" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" :"الحمدلله على كل شئ من لحظة ما رجع فيديو كليب الحاجة داعيالك امبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضه ادعولي".
يشار الي أن اغنية الفنانة دوللي شاهين "الحاجةداعيالك" عادت للعرض مجددا عبر قناتها علي يوتيوب بعد حذفها وتعرضت لقرصنة قناتها الخاصة علي موقع يوتيوب، ما أدي ذلك الي حذف أحد اغانيتها التي طرحتها يوم الاثنين وتم حذف جميع الفيديوهات علي القناة بالإضافة لأغنية الجديدة.
ويذكر أن أغنية "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.
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