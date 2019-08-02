ميرنا وليد - بيروت - تطلّ ​جومانا وهبي​ المتخصصة في علم الفلك والطاقة أسبوعياً عبر موقع "الفن"، لتكشف لكم عمّا يخبئه الفلك لمواليد الأبراج، عن حياتهم المهنية، العائلية والعاطفية. إليكم تفاصيل الأبراج لهذا الأسبوع، وما توقعته وهبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو -هذا ما توقعته جومانا وهبي لمواليد الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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