رشيد الفوعاني يبتعد عن الحب ويوصي والدته بزوجته

ميرنا وليد - بيروت - ​رشيد الفوعاني​ فنان لبناني صاعد أراد ان يختار خطًّا مميزاً له، واللافت هو امتلاكه خامة صوتية قوية يقدر من خلالها غناء أصعب الأغاني. بدأ بالغناء في الحفلات، واستطاع أن يشعل الأجواء بصوته وحضوره، إلى أن سلك طريق إطلاق الأغاني المنفردة.

نظّم رشيد سهرة مميزة جمعته بأهل الصحافة، احتفل فيها بإطلاق أغنيته الجديدة "يا ميمتا" وذلك في أحد المطاعم في منطقة ضبيه في لبنان.

"يا ميمتا" هي أغنية باللهجة البيضاء، تعامل فيها مع الشاعر ​نسيم العلم​ والملحّن ​هيثم زياد​ وتوزيع ​هادي شرارة​.

وقد صوّر رشيد هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب وحملت توقيع المخرج ​بيتر حشاش​.

بدأت السهرة بعرض الفيديو الكليب لأغنية "يا ميمتا"، ومن ثم قام رشيد الفوعاني بغنائها، ليشاركه فيها لاحقاً الفنان هيثم زياد، وبعدها كانت وصلة غنائية قصيرة للفنان ​مجيد الرمح​، ومن ثم تم تقطيع قالب الحلوى.

وتقول كلمات الأغنية: "نامي بي ببو العين ، خايف يجي موتي واغمض انا الجفنين ، وما تقدري تفوتي انتي يا ميمتا ، كوني رفيقتا ولله لقص لسان ، لي يجيبوا سيرتا لحلف وحياة الميمة ، لجيلك عالعتيمة وارتمي بين احضانك ، وقلك كانت غيمة لحلف وقلك ندمان ، لحلف وقلك غلطان بهالدني مافي انسان ، خلق فوف راسو خيمة هونك يا قلبي هونك ، ما ارضى عمري من دونك ويلي حبيتو بإحساس ، يمضا العمر و ما يخونك".

وكان لنا هذا اللقاء الخاص مع الفنان رشيد الفوعاني:

اخبرنا بداية عن الأغنية ومضمونها:

حيّيكم وأشكركم على مجيئكم، هذه الأغنية هي أول عمل لي صوّرته على طريقة الفيديو كليب، كانت خطوة جميلة وتجربة مميزة، هي أغنية باللهجة البيضاء التي تشمل العالم العربي بأكمله، كان لدي عدة أغانٍ قبلها، إنما هذه أعتبرها الأغنية الأولى في مسيرتي.

لماذا فضّلت أن تتّبع هذا اللون؟

فضّلت ذلك لأني أردت أن آخذ خطًّا مميزاً لي في الساحة الفنية.

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لكن هناك الكثير من الفنانين الذين يغنون اللون ذاته، كيف ستتميز؟

لقد ابتعدت عن الحب والغرام والمصلحة، الأغنية تتحدث عن الوصية، شخص يوصي والدته بزوجته، في أول الكليب يظهر هذا الشخص كأنه توفي، إلا أنه يعود ويعيش ويكمل حياته بشكل طبيعي مع والدته وزوجته اللتين أيضاً تسكنان سوياً.

ماذا عن أعمالك الغنائية المقبلة..

نعمل على أغانٍ جديدة سنطرحها في الموسم المقبل، وستكون بلهجة ولون مختلفين.

التميز في الساحة الفنية شيء صعب حالياً بسبب كثرة الفنانين، وبحاجة لدعم إنتاجي كبير، من الذي يدعمك في مسيرتك؟

الله ولي توفيق ليست لدي شركة إنتاج وأنا الذي أنتج لنفسي وأدير أعمالي.

وأيضاً كان لنا لقاء مع الفنان هيثم زياد الذي أعرب عن إعجابه بصوت رشيد الفوعاني، مثنياً على أدائه وخامة صوته التي وصفها بالقوية، مشيراً إلى أن رشيد من الأشخاص المثابرين والطموحين، إضافة إلى أن الأغنية جميلة وتمتلك كافة مقومات النجاح التي تجعلها تنتشر وتحظى بشعبية.

وكان لنا أيضاً مقابلة مع الشاعر نسيم العلم الذي قال إن رشيد هو حالة مميزة وخفيفة الظل، "انا والملحن، كوّنا سوياً أغنية جميلة، ورشيد أعطاها كامل التكريم، أنا كشاعر اتطلع على أشخاص يوصلون كلمتي ورشيد من هؤلاء الأشخاص، أتمنى له التوفيق والنجاح، وأشكركم بدوري أيضاً".

المخرج بيتر حشاش، قال لنا إن الأغنية جميلة وغنّاها رشيد بطريقة جميلة، "نحن صورنا الكليب بيوم واحد، جميعنا كنا فريق عمل واحد، أتمنى أن ينال الكليب إعجابكم، أشكركم وأتمنى التألق والنجاح لرشيد أيضاً".

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