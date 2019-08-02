خاص بالفيديو - تقلا شمعون تعلّق على جواب رفيق علي أحمد وعلى إنتقادات "عروس بيروت"

ميرنا وليد - بيروت - ​تقلا شمعون​ ممثلة لبنانية صاحبة قامة فنية لافتة ومميزة، في جعبتها الكثير من الأعمال الناجحة والتي تنوعت بين الدراما والسينما والمسرح، أثبتت حضورها القوي في الدراما اللبنانية والذي خولها خلال السنوات الماضية كي تكون نجمة أساسية في العديد من الأعمال الدرامية العربية.

نذكر من أبرز أعمالها الدرامية، "​ثورة الفلاحين​"، "​فخامة الشك​"، "​جريمة شغف​"، "​24 قيراط​"، "​إتهام​"، "جذور"، "​سنعود بعد قليل​"، "روبي" وغيرها الكثير، أما في السينما فنذكر "​مورين​"، "وينن"، "​حبة لولو​".

واليوم تشارك الممثلة تقلا شمعون في بطولة مسلسل "عروس بيروت" إلى جانب الممثلين ظافر العابدين وكارمن بصيبص وآخرين، فماذا كان ردّها على الإنتقادات التي طالت العمل وذلك قبل عرضه بسبب إقتباس قصته عن مسلسل تركي شهير بعنوان "عروس إسطنبول"؟ وماذا كان تعليقها على رفض الممثل ​رفيق علي أحمد​ المقارنة بينها وبين الممثلة رولى حمادة؟ وما هو رأيها بالمصالحة التي جرت بين الممثلات اللبنانيات مؤخراً؟

أسئلة تجدون الإجابة عليها في مقابلة أجريناها معها في الفيديو المرفق.