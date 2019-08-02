خاص- فيفيان مراد: "مغرمة بهذا الممثل.. والنسخة الأصلية متكامل"

ميرنا وليد - بيروت - اصدرت الفنانة ​فيفيان مراد​اغنية وكليب النسخة الاصلية ومن الساعات الاولى حصدت اصداء ايجابية عليها ، وقالت فيفيان في حديث خاص مع موقع الخليج 365 متحدثة عن عملها: "

"الفكرة بالكليب اني نجمة سينما اغرم بالممثل البديل، الفكرة هي اننا دائما نرى بطل العمل وفي شخص يقوم بالمشاهد الصعبة ، فأنا هنا اغرم بهذا الشخص البديل الذي هو (النسخة الاصلية) ، صورنا في سد شكا الجديد الذي لم يسبق لاحد ان صور به وبالبحر ومرفأ بيروت وهنالك اعمال جديدة رائعة للمستقبل احضر لها" وتتابع : " وأردنا هذه المرة ان نقدم صورة عالمية ، كل من شاهد الكليب حتى اليوم انبهر واعتبر انه مختلف عن كل ما شاهدناه بالفترة الماضية سواء بالصوت او بالصورة واشكر الله سعيدة جدا بالاصداء وفادي حداد ابدع، واعتبر ان هذا العمل متكامل ولا غلطة فيه".