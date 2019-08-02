خاص الفن- سامي كلارك رداً على الـMBC: إتصلتم بالشخص الغلط وأرفض حتى لجنة التحكيمخاص- فيفيان مراد:...

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​سامي كلارك​ لموقعنا في إتصال هاتفي عن تفاصيل ما حصل معه بعد أن طلب منه القائمين على برنامج "ذا فويس سينير" للمشاركة فيه كأحد المواهب، مشيراً إلى أنه تلقى إتصالاً من إحدى الشابات للمشاركة فاعتقد أنه سيكون الطلب للمشاركة بلجنة التحكيم، ولكن تفاجئ بطلبها المشاركة كأحد المتبارين واستغرب الأمر كونه ما زال بكامل نشاطه وموجود على الساحة الفنية ويحيي الحفلات في لبنان والخارج.

وأضاف انه قال لها بأنه لديه ثلاث جوائز أولية و53 أغنية، فأن يعود ويدخل في مباريات مع أشخاص جدد فوق الستين من عمرهم وليس لديهم رصيد فني كبير فهو امر غريب، ومن هنا قلت لهم أنكم إتصلتم بالشخص الغلط، وإعتذرت منهم بكل إحترام.

وتابع ان للمحطة كامل الحرية في إقامت هكذا برامج لمواهب فوق الستين، ولكن يأتون بأشخاص ليس لديهم رصيد كبير وجدد، حتى أنه قد يكون هناك فنانين يفضلون الظهور مجدداً، لكن هذا ليس وضعي.

وعن سؤاله إن كان وافق في حال عرضوا عليه المشاركة في لجنة التحكيم، قال كلارك أنه يرفض المشاركة كونه ليس مع فكرة أن مطرب يحكم على مطرب آخر وهذا مبدأ يرفضه، ولكن مع أن شاعر أو ملحن أو شخص في هذا المجال يقوم بهذه المهمة.

وأشار أخيراً، إلى أنه يعمل حالياً على برنامج للمواهب بعنوان "GO STAR" سيبدأ في الـ8 من الشهر الحالي، ومن المفترض أن يعرض على التلفزيون إن لم يكن في المراحل الأولى، فسيكون في مرحلة التصفيات، وهو للمواهب اللبنانية سواءً غناءً باللهجة العربية أم الأجنبية ولكل الأعمار وينفذه إبنه سام وهو يشرف على البرنامج فنياً.