كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن امرأة في العقد الخامس من العمر غير كويتية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد إلى خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك لنشرها مقاطع “إباحية” عبر موقع “سناب شات”، وفق ما اشار موقع “أمن ومحاكم” الكويتي.

وبحسب الموقع فان المرأة دأبت على نشر مقاطع إباحية على موقع التواصل “سناب شات” باسم مستعار “دلوولة” بعد ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء حكم “الاستئناف” مخففًا بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسها مدة 7 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الكويت.. سجن امرأة خمسينية بسبب مقاطعها “الإباحية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.