كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - اعتذر الممثل السوري معتصم النهار عن مشاركته بطولته مسلسل “حارس القدس” بسبب ارتباطاتٍ فنيةٍ أخرى.

وكان موقع “الفن” قد كشف أن إسم النهار كان قد طرح بعد إعتذار الممثل محمود نصر عن المشاركة، وكان من المفترض أن يؤدي شخصية كابوتشي في مرحلة شبابه.

ويعد النهار رابع المعتذرين عن هذا العمل بعد نصر إضافة إلى الممثلتين رنا شميس وكندا حنا اللتين اعتذرتا أيضا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد محمود نصر وكندا حنا ورنا شميس.. معتصم النهار يعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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