بينديكت كومبرباتش وكولين فيرث ينقذان الأسرى في "1917"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال" الإعلان التشويقي الأول لفيلم 1917 للمخرج الكبير "سام ميندس" على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإعلان الترويجي للفيلم الذي يشارك في بطولته كل من النجم بينديكت كومبرباتش، والنجم كولين فيرث، وتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الأولى.

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من الجنود البريطانيين الذين عهدت إليهم مهمة مستحيلة بإنقاذ 1600 رجل من الأسرى.

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وتعد هذه التجربة السينمائية الثانية للمخرج سام ميندس، فيما يخص إخراجه لأفلام الحرب، حيث سبق له إخراج فيلم بعنوان Jarhed مستوحى من القصة الحقيقية لجندي المارين الأمريكي أنتوني سوفورد عام 2005.

كما سبق للمخرج سام ميندس حصد جائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن إخراجها لفيلم American Beauty عام 2000.



