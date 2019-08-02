برشلونة يدرس استعادة نيمار على طريقة مبابي

يفكر نادي برشلونة الإسباني في استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على طريقة زميله الفرنسي كيليان مبابي.

مبابي انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء بعد نهايته.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نادي برشلونة يرغب في استعادة نيمار بنفس الطريقة، من خلال الحصول عليه معارا لمدة موسم، مع أحقية التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وتعمل هذه الطريقة على تخفيض قيمة المدفوع من المقابل المادي نظير التعاقد مع اللاعب بدفعه على فترتي انتقالات متباعدتين، بدلا من دفعه في فترة انتقالات واحدة.

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وتسهم هذه الطريقة في عدم تعرض النادي لعقوبة بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، والتي تنص على عدم زيادة الفارق بين المصروفات والإيرادات عن 30 مليون يورو في السنوات الـ3 الأخيرة.

ويرفض نادي العاصمة الفرنسية الموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة بهذه الطريقة، حيث يرغب في الحصول على المقابل المادي كاملا بمجرد إتمام عملية الانتقال.

في المقابل يخشى برشلونة الحصول على اللاعب من خلال دفع المقابل المادي كاملا، حيث يرى أن ذلك قد يعرضه للعقوبة بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وسيكون أمام برشلونة خيار آخر وهو الحصول على اللاعب في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعبان أو 3 إلى الفريق الباريسي، وهو ما يرفضه الأخير أيضا.

يُذكر أن نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة في ذلك الحين.