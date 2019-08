برلين تستقبل العرض الخاص لـ"Once Upon A Time In Hollywood" لتارانتينو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان ولوس أنجلوس ثم لندن، والآن برلين تستعد للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم التاسع للمخرج الكبير كوينتن ترانتينو Once Upon A Time In Hollywood.

يأتي ذلك بعد ظهور نجوم الفيلم، براد بت ومارجو روبي وليوناردو دي كابريو لإجراء جلسة التصوير الرسمية للفيلم "فوتو كول، لصالح الصحف والمجلات الألمانية وإجراء لقاءات رسمية مع الصحفيين للحديث عن الفيلم.









ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من جلسة التصوير للثلاثي مارجو وبراد وليوناردو، وكانت إطلالة النجمة مارجو روبي من تصميمات ماركة Rosie Assoulin.





وتدور أحداث الفيلم في الفترة التي شهدت نهاية العصر الذهبي لهوليوود أواخر الستينيات، وتجسد النجمة مارجو روبي دور الممثلة الراحلة "شارون تايت"، التي تعرضت للقتل حين كانت في فترة الحمل، على يد أسرة Manson بهوليوود عام 1969.