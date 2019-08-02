جاريد ليتو مرشح لفيلم "أشياء صغيرة" مع دنزل واشنطون ورامي مالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنر بروز" محادثات جادة مع النجم جاريد ليتو، سعيا منها لانضمامه لفيلم The Little Things.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن تقرير صدر عن مجلة Variety، يكشف قرب انضمام جاريد لفريق عمل الفيلم، النجمين الأمريكي دنزل واشنطون وصاحب الأصول المصرية رامي مالك.

وذكرت مجلة Variety، في تقريرها نقلا عن مصدر مقرب من جاريد، أنه في حال نجاح المفاوضات معه وتم انضمامه للفيلم فإنه سيجسد دور قاتل متسلسل بالفيلم الذي يكتبه للسينما ويخرجه "جون لي هانكوك"، الذي سبق له إخراج فيلم The Blind Side للنجمة ساندرا بولوك.

وتدور أحداث الفيلم بقرية تدعى Kern County بولاية كاليفورنيا، حيث سيجسد النجم دنزل واشنطن دور شخصية باسم "ديك" نائب رئيس شرطة ومع مساعده المحقق "بيكستر"، ويسعيان معا للنيل من القاتل المتسلسل.

وعرف النجم جاريد ليتو بمجال السينما من تجسيده شخصية الجوكر في فيلم Suicide Squad بجانب النجم ويل سميث والنجمة مارجو روبي.