خاص- هل يبعد الحب ماريتا الحلاني عن الفن؟

فتحت الفنانة ماريتا الحلاني باب الأسئلة للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع “انستاستوري” حيث قامت بالاجابة على أسئلة المتابعين.

ماريتا التي كشفت في السابق لموقعنا الى أنها تعمل على أغنية جديدة ستطرحها في القريب العاجل تحمل توقيع ثلاثة من أهم الأسماء في عالم الفن الشاعر احمد ماضي، الحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

عن هذا الموضوع، أكدت ماريتا الى أنها تعمل على مجموعة أغنيات ستبدأ بطرحها تباعًا. وشددت الى أنها أخذت وقتها بطرح الاعمال خاصة بعدما أطلقت أول ألبوم لها في صيف 2018، وذلك لأجل أن تأخذ كل أغنية حقها في الألبوم.

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ورداً على سؤال حول وضعها نظارات في بعض الأوقات، كشفت ماريتا الى أنها مصابة بضعف نظر منذ صغرها لذلك تعمد في بعض الأوقات الى وضع نظارات وأوقات أخرى تضع عدسات لاصقة.

وهل من الممكن ان يبعدها الحب عن الفن، قالت ماريتا “أكيد لا” لأن الحب الحقيقي لا يسمح بذلك عندئذ يسمونه غيرة وليس حبًا.

ورداً على سؤال حول كيفية محافظتها على رشاقتها، لفتت الى أنها تقوم بتمرينات رياضية مرتين أو ثلاثة في الاسبوع.

ورداً على سؤال هل هي سعيدة، لفتت الى انها سعيدة ولكن هذا لا يعني أنها لا تمر بمشاكل فكل انسان لديه قصة والبعض يعيش قصصًا أصعب من غيره ولكن يجب ان يكون لدى الجميع الأمل للتغلب على الحزن.

نذكر أن ماريتا كانت قد طرحت ألبومها الغنائي الأول في شهر آب 2018، حمل أسمها، وتضمن 10 أغنيات، تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين.