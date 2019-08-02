أزمة صحية تؤجِّل تصوير أغنية صفاء سلطان

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""الخليج 365"" من بيروت: أجلت الممثلة الأردنية السورية صفاء سلطان الموعد الذي كان مقرراً لتصوير أغنيتها الجديدة بعنوان "ما هو عاشق" بسبب أزمتها الصحية. حيث كان يُفترَض تصوير هذا العمل منذ 10 أيام تحت إدارة المخرج أحمد المنجد في لبنان،
وتُشير المعلومات إلى أنها نُقِلَت إلى المستشفى بحالةٍ طارئة بعدما عانت من آلام ظنت أنها ناتجة عن الإرهاق. حيث ظلت تستعين بالمسكنات مع ارتفاع حرارتها، فيما تبيّن بعد التحاليل والصور أنها تعاني من إلتهابات شديدة الخطورة بسبب جرثومة أصابت إحدى كليتيها.
يُذكر أن أغنية "ما هو عاشق" من كلمات أحمد درويش، ألحان هيثم زيّاد، توزيع طوني سابا، وماسترينغ محمد المقهور.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة صحية تؤجِّل تصوير أغنية صفاء سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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