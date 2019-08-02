شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور آنوبيس.. آلهة مصر تزين حفل مغنى الراب الأمريكى راس بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة العلمين الجديدة لاحتضان أولى حفلات مغنى الراب الأمريكى راس Russ، والذى يقدم حفلا عالميا على أرضها فى الثامنة مساء اليوم.

وتجرى الآن التحضيرات النهائية على قدم وساق لتهيئة مكان الحفل ووضع اللمسات الأخيرة على المسرح والديكورات اللازمة، والتى تتميز بطابع فرعونى مع الاتكال على إحاطة خشبة المسرح بأربعة تماثيل للآلهة الفرعونية المصرية القديمة، يترأسهم تمثال الإله أنوبيس، وهى نفس التماثيل التى لفتت الأنظار فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة.

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ويضع راس بصمته الغنائية فى افتتاحية سلسلة الحفلات العالمية التى تحتضنها العلمين الجديدة، وتسعى من خلالها لاستقطاب نخبة من أبرز النجوم العالميين لإحياء حفلات غنائية ضخمة فى مصر.

راس مغنى راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكى حالياً، وحقق شعبية كبيرة فى الوطن العربى نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، والخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop

كما استحوذ راس على الجائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتى What They Want و Losin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf على جائزة ال Platinum العالمية، ويفتتح الرابر الأمريكى بهذه الإطلالة سلسلة الحفلات العالمية التى تسعى العلمين الجديدة لاستقطابها خلال موسم الصيف الجاري، من بينها حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز.