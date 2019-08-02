الحلوة نزلت للأرض.. معلومات عن فاتن موسى في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفلت فاتن موسى، زوجة الفنان الكبير مصطفى فهمي، أمس، بعيد ميلادها.

فاتن من مواليد 1 أغسطس، نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها " 1 أغسطس .. أنا اتولدت، الحلوة نزلت للأرض، يا رب احمي حياتي، احمي عائلتي، وكل اللي بيحبوني، كل سنة وأنا طيبة".

وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن فاتن موسى:

- تزوجت من الفنان مصطفى فهمي عام 2015.

- عام 2017، احتفلت بزفافها في لبنان بحضور عدد من الأصدقاء.

- أثار احتفالهم ضجة في الوسط الفني، خاصة أنه تم بعد الزواج بعامين، وأكد مصطفى فهمي في تقارير صحفية، أن زوجته تستحق هذا الاحتفال لأنهما تزوجا دون حفل، وكان هذا بمثابة هدية لها، والذي قدم خلاله وصلة رقص برفقة شقيقه حسين فهمي.

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- الزواج تم بعد فترة قصيرة من طلاق مصطفى فهمي لرانيا فريد شوقي، أي في 2014.

- فاتن الزوجة الثالثة في حياة مصطفى فهمي، بعد الإيطالية أرينا وانفصل عنها بعد زواج دام لأكثر من 20 عاماً، والفنانة رانيا فريد شوقي.

- فاتن موسى لبنانية الأصل، وغطت كصحفية العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية والفعاليات المهمة وحاورت معظم نجوم الفن في الوطن العربي.

عملت لفترة من حياتها، مستشارة إعلامية للفنان الخليجي الشهير فايز السعيد.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في الموضة والجمال لصالح إحدى المجلات اللبنانية.

- عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، معدة برامج بقناة "نجوم"، التي تُبث من دبي.

- عملت كمذيعة مرة واحدة، وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.