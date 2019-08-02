"القاهرة السينمائي" يفتح باب التسجيل للصحفيين في الدورة 41

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن حساب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب التسجيل للصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية في الدورة الـ41 من المهرجان.

وأوضح أن التسجيل قبل 15 سبتمبر المقبل، ويتيح لك فرص حضور عدد محدد من العروض المجانية، وفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، والتواجد في المركز الصحفي للمهرجان في أثناء الفعاليات والتقدم بطلبات إجراء مقابلات.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41 قد أوضحت أن فريق العمل المسئول عن تنظيم المهرجان، لن يتغير عن العام الماضي.

وأشار محمد حفظي، رئيس المهرجان، إلى أنهم بدأوا بالفعل الاستعداد للمهرجان منذ شهور مضت، مشيرا إلى أن المهرجان يسعى في دورته الجديدة، التى ستعقد خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٩ نوفمبر المقبل، لاستكمال ما بدأه في الدورة السابقة.