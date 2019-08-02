تراند اليوم : بالفيديو| ممثلة مصرية شهيرة تكشف أسباب زواجاتها السبعة...

تشتهر الممثلة سوسن بدر بكونها واحدة من أكثر الممثلات اللاتي تزوجن في الوسط الفني في مصر، إذ أنها تزوجت حتى الآن 7 مرات.

وكانت أشهر زيجاتها من السيناريسيت الراحل محسن زايد في عام 2001، والذي توفي بعد أقل من شهر بعد زواجهما، وقيل وقتها إن السبب كان في الإفراط في تعاطيه المنشطات الجنسية ما أودى بحياته.

وفسر بدر سبب تكرارها لتجربة الزواج أكثر من مرة، بأن قرار الزواج لابد أن يكون نابع من القلب.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة "نجوم إف إم"، أنها لم تتزوج إلا عن قصة حب، مشيرة إلى أن الزواج يعني تنازل كل طرف عن جزء من حريته ومساحته الشخصية، وما لم يكن ذلك عن حب، سيفشل الزواج.

وتابعت أنها تختصر الزواج في كلمتي "مودة ورحمة" بما يندرج من تحتهما من أشياء أخرى، تساهم في إنجاح الزيجة.



