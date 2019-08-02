تراند اليوم : مفاجأة صادمة.. "صافيناز" تحيي حفلات رقص شرقي بالسعودية...

كشفت الراقصة الأرمينية "صافيناز"، إنها ستقوم قريبًا بإحياء حفلة رقص في السعودية ، في خطوة من شأنها أن تضع المملكة في مرمى انتقادات المحافظين حول الانفتاح غير المسبوق الذي تنتهجه خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صافيناز في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، إن أكثر من متعهد حفلات تواصل معها خلال الأيام الماضية من أجل إحياء حفلات وسهرات راقصة في السعودية، مشيرة إلى أنها ستتعاقد خلال أيام على إحدى هذه الحفلات.

ولم تحدد الراقصة موعد حفلها المزمع بالسعودية، وأشارت إلى أنه لم يجر تحديد موعد بعينه حتى الآن، لافتة إلى أنها تنتظر التعاقد بشكل رسمي، حتى يتم الإفصاح عن موعد الحفلات.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت السعودية سلسلة قرارات ظهر فيها ملامح تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة حفلات غنائية.

كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

