شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يطرح ألبومه الجديد فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب كريم محسن إنه انتهى من تسجيل 14 أغنية من ألبومه الجديد، ويعمل حالياً عمليات المكساج ووضع اللمسات الأخيرة عليه لطرحه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف كريم لـ" الخليج 365" أن هناك مفاوضات لتقديم أكثر من حفلة في نفس الموسم عيد الأضحى ولكنه لم يستقرعلى إحداها حتى الآن، واستعداد في الفترة المقبلة لتصوير 4 كليبات جديد من الألبوم بعد تحديد أماكن تصوير.

الجدير بالذكر أن ألبوم هيثم شاكر يضم الألبوم الجديد 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.

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كما يتضمن أغنية "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

كما يضم الألبوم أغانى "زعلان" كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و"بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.