خطأ الوداد يحرم الزمالك من قيد أوناجم أفريقيّا

حرم نادي الوداد المغربي نظيره الزمالك المصري من قيد لاعبه الجديد محمد أوناجم في قائمته الأفريقية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت.

وانتقل أوناجم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من الوداد المغربي مقابل 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى انتقال الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى الفريق المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعلمت "العين الرياضية" أن مسؤولي الزمالك فشلوا في قيد اللاعب المغربي في القائمة الأفريقية للموسم الجديد، بعدما فوجئوا بقيام الوداد بقيد اللاعب في القائمة المبدئية وعدم رفع اسمه منها.

ولجأ مسؤولو "القلعة البيضاء" إلى حفظ اسم اللاعب لقيده في القائمة الأفريقية بمجرد قيام الوداد برفع اسمه منها، ليتمكن من المشاركة مع الفريق المصري في منافسات البطولة.

من ناحية أخرى أنهى مسؤولو النادي الأبيض إجراءات قيد باقي اللاعبين، حيث ضمت القائمة 28 لاعبا، من بينهم محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي انضم إلى فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

Advertisements

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: حازم إمام، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي .

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، محمد حسن، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد عنتر، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، محمود عبدالرزاق شيكابالا.

خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد، خالد بوطيب، أشرف بن شرقي.

يُذكر أن الزمالك يفتتح مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ديكيداها الصومالي، الخميس المقبل، في ذهاب دور الـ64، قبل خوض مباراة الإياب يوم 23 أغسطس/آب.