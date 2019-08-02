فن ومشاهير

سيلينا غوميز تتخلى عن صديقتها التي أنقذت حياتها

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Aug 02, 2019

بعد ان كشفت الممثلة والمغنية الأميركية، سيلينا غوميز، أنها خضعت لعملية زرع كُلى في صيف 2017 بسبب إصابتها بمرض الذئبة وذلك بعدما تبرعت صديقتها المقربة فرانشا رايسا، لها بكليتها.

وعلى الرغم من أن فرانشا رايسا، وهي بطلة مسلسل “الحياة السرية للمراهقة الأميركية”، قد انقذت حياة سيلينا غوميز من الموت، إلا ان هذا الرابط القوي بينهما لم يمنعهما من ابعاد الخلافات عن صداقتهما.

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وترددت معلومات ان سيلينا وفرانشا لا تتواصلان مع بعضهما منذ عام تقريباً. ويعود السبب الى أن سيلينا عادت لتسهر وتشرب ولا تنتبه الى صحتها خاصة ان فرانشا ضحت لأجلها وسيلينا لا تقدر هذا الموضوع وأسلوب حياتها حالياً يضر بصحتها.

وكانت سيلينا قد شكرت صديقتها بعد العملية مباشرة وكتبت حينها: “لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف يمكن أن أشكر صديقتي الجميلة فرانشا رايسا لقد أعطتني أفضل هدية وتضحية من خلال التبرع بكليتها لي. أنا ممتنة للغاية، وأحبك كثيرا”.

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