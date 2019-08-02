شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم "لص بغداد" يستبعدون تايلاند ويدرسون السفر لدولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد القائمون على فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام ، دولة تايلاند، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة .

وفى سياق متصل، استأنف مخرج العمل أحمد خالد تصوير الفيلم يوم الاثنين الماضى، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب انشغال بطل العمل محمد أمام، بمسلسله "هوجان"، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من تأليف محمد صلاح العزب، واخراج شيرن عادل، وانتاج سينرجى .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.