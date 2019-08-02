دعوت الله أن ألتزم بالحجاب.. تصريحات جديدة لـ"زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرحت الفنانة زينة، في حوار لها مع مجلة "زهرة الخليج" بعدد من التصريحات عن حياتها وأبنائها وأفلامها والحجاب، ونرصد لكم في هذا التقرير أهم تصريحات الفنانة زينة:

- لا أستسلم لأحد في مجال اختيار ملابسي، والاستايلست المسؤولة عن أزيائي شقيقتي ياسمين، وأميل عامة في أزيائي إلى البساطة.

- صوري أكثر من شهرتي ونجوميتي في الفن، وشهرتي ليست بسبب موهبتي الفظيعة، ولكن بسبب أناقتي.

- مؤخراً شاهدت مي عز الدين ترتدي "كذا" حاجة حلوة قوي، أيضاً أحب أناقة منى زكي وغادة عبد الرازق.

- لما أشوف حاجة تعجبني وأقف عاجزة أمامها.. بلاقي نجوى كرم لابساها.

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- تصل المرأة إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها، عندما يكون والدها رجلاً محترماً ورائعاً، وأنا فعلاً فقدت الأمل في أن أجد رجلاً مثل أبي الراحل.

- أنا مرتاحة من دون رجل، ثم إن التعب الذي أنا فيه.. أريح كثيراً بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل.

- لا أنشر صور أطفالي بسبب الحسد وأحدهما ذقنه "اتفتحت"، والآخر أسنانه "اتكسرت" ورجله تعرضت لحرق.

- أحد أولادي مجنون بشخصيتين هما، اللاعب محمد صلاح والفنان تامر حسني.

- دعوت الله أن ألتزم بالحجاب وأنا في الحج، وعندما يأذن سأفعل ذلك.