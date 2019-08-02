فيديو| إعلان الموسم الأخير لمسلسل "Mr Robot لرامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمسلسل "Mr Robot - مستر روبوت" بموقع تويتر، إعلان الموسم الأخير من المسلسل.

وكتب الحساب في تعليقه على التيزر: "الموسم الأخير، قادم في الخريف".

مسلسل "Mr Robot - مستر روبوت"، يحكي قصة الشاب "إليوت آلدرسن – رامي مالك"، يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي كما أنه ناقم على المجتمع، ويعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء، فيتم تعيينه للعمل من قبل رجل غامض يدعو نفسه "مستر روبوت" لاختراق الشركات الكبيرة التي بإعتقادهما السبب في فساد المجتمع.

يذكر أنه سبق عرض ثلاثة مواسم سابقة من المسلسل، كما حصل رامي مالك بطل المسلسل على العديد من الجوائز العالمية عن دوره في هذا العمل.