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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تغريدة تتحدث عن علاقتها بمدير أعمالها الملحن محمد وزيري.
وكتبت هيفاء: "قريبا فيلمي الجديد اللي تقريبا، محمد وزيري ما بينام عشان المشروع يتم متل ما هو بيحلملي، لأ لا هو مقصر ولا هو بيمنعني عن جمهوري ولا خافيني عنكم وأنا مش إنسان سهل أنا بقول للشغل لأ 100 مرة وبقبل مرة مش ضروري أقبل كلشي بينعرض على أنا هيك راسي يابس وهيك طريقتي".
تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للسينما، بعد غياب عدة أعوام منذ آخر أعمالها فيلم "حلاوة روح" الذي عرض في 2014، وتستعد حاليا للمشاركة في بطولة فيلم "عقد الخواجة".
وكان مصدر من أسرة الفيلم كشف لمصراوي: "أن فيلم عقد الخواجة ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي: "أنا دماغي يابسة وإنسان مش سهل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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