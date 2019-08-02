دنيا بطمة تتألق بالقفطان المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تألقت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، في آخر جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ظهرت "بطمة"، في الصور وهي ترتدي القفطان المغربي الشهير، وحازت إطلالتها على إعجاب العديد من الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية وطنية مغربية تحت عنوان "الداخلة"، أهدتها للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش. ​