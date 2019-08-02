ريما بنت بندر: “القيادة السعودية تثبت التزامها المساواة بين الرجل والمرأة”

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 06:50 صباحاً - عبرت سفيرة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها لسن المملكة تعديلات جديدة على قوانين العمل والأحوال المدنية، مشيرة إلى أن التعديلات تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية.

وقالت الأميرة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن “القيادة في السعودية تثبت عبر هذه التغييرات التزامها بالمساواة بين الجنسين، بداية من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص قيادة لها”.

وأضافت أن هذه اللوائح الجديدة تاريخية، مشيرة إلى أنها تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، و”من شأنها أن تخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية”.

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واعتمدت السعودية، رسميا، تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.