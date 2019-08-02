شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر يصور فيلمه الجديد Greenland فى جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجم العالمي جيرارد باتلر، وهو يصور فيلمه الجديد Greenland في جورجيا وهو من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين و مورينا باكارين و كينج باتش.

وكان جيرارد قد انتهي من تصوير فيلم Snow Ponies فى ماليبو بكاليفورنيا، ومن جانب آخر ينتظر باتلر عرض فيلمه الجديد "Angel Has Fallen"، في 23 مارس وهو الفيلم الذى يشارك جيرارد باتلر بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، وتدور أحداث العمل حول عميل سرى يدعى (مايك بانينج) يشتبه به فى محاولة اغتيال الرئيس.

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