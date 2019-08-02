شاهد.. الوليد بن طلال يلعب مع حفيدته داخل قصره!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال، عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو من داخل قصره وهو يلعب مع حفيدته.

وعلّق الملياردير السعودي على الفيديو الذي ظهر فيه راكضا امام حفيدته التي كانت تحاول اللحاق به قائلا: “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها”.

وقد حصل الفيديو على تفاعل واسع من ناشطي موقع تويتر والذي اشادوا ببساطة الامير الوليد بن طلال فيما اشاد الكثيرين بفخامة قصره.