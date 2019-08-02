"تان الملح".. ريهام أيمن على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا لها على البحر من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت ريهام، في الجلسة بجمبسوت ونظارة على البحر، وكتبت: "فيتامين البحر، وتان الملح".

ريهام متزوجة من الفنان شريف رمزي منذ 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.